Коалиция желающих проведет встречу 25 ноября: обсудят действия насчет Украины
Онлайн-заседание Коалиции желающих по поддержке Украины на высшем уровне запланировано на вторник, 25 ноября. Участники обсудят итоги переговоров в Женеве и разработают новые совместные инициативы.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на полях заседания G20 в Южной Африке.
Коалиция желающих обсудит совместные действия по Украине
Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились созвать коалицию желающих в онлайн-формате 25 ноября.
– Мы организуем, вместе с Киром Стармером, встречу в формате видеоконференции коалиции желающих, – сообщил Макрон.
Он напомнил, что в коалицию сейчас входят более 30 стран — как европейских, так и других союзников.
Президент Франции сообщил, что встречу планируют провести во вторник днем, чтобы скоординировать действия, оценить прогресс переговоров, которые состоятся в ближайшие дни в Женеве, и подготовить новые инициативы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представленный Украине “мирный план” Вашингтона не является окончательным предложением по прекращению войны с РФ.
Журналисты спросили у Трампа, что произойдет, если президент Украины Владимир Зеленский не примет его “мирный план” до установленного срока 27 ноября.
Глава Белого дома сказал, что тогда Зеленский может продолжать бороться изо всех сил.