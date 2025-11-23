Онлайн-заседание Коалиции желающих по поддержке Украины на высшем уровне запланировано на вторник, 25 ноября. Участники обсудят итоги переговоров в Женеве и разработают новые совместные инициативы.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на полях заседания G20 в Южной Африке.

Коалиция желающих обсудит совместные действия по Украине

Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились созвать коалицию желающих в онлайн-формате 25 ноября.

Сейчас смотрят

– Мы организуем, вместе с Киром Стармером, встречу в формате видеоконференции коалиции желающих, – сообщил Макрон.

Он напомнил, что в коалицию сейчас входят более 30 стран — как европейских, так и других союзников.

Президент Франции сообщил, что встречу планируют провести во вторник днем, чтобы скоординировать действия, оценить прогресс переговоров, которые состоятся в ближайшие дни в Женеве, и подготовить новые инициативы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представленный Украине “мирный план” Вашингтона не является окончательным предложением по прекращению войны с РФ.

Журналисты спросили у Трампа, что произойдет, если президент Украины Владимир Зеленский не примет его “мирный план” до установленного срока 27 ноября.

Глава Белого дома сказал, что тогда Зеленский может продолжать бороться изо всех сил.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.