Онлайн-засідання Коаліції охочих із підтримки України на найвищому рівні заплановане на вівторок, 25 листопада. Учасники обговорять підсумки перемовин у Женеві та напрацюють нові спільні ініціативи.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на полях засідання G20 у Південній Африці.

Коаліція охочих обговорить спільні дії щодо України

Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер домовилися скликати коаліцію охочих в онлайн-форматі 25 листопада.

– Ми організуємо, разом з Кіром Стармером, зустріч у форматі відеоконференції Коаліції охочих, – повідомив Макрон.

Він нагадав, що до коаліції зараз входять понад 30 країн — як європейських, так й інших союзників.

Президент Франції повідомив, що зустріч планують провести у вівторок удень, щоб скоординувати дії, оцінити прогрес переговорів, які відбуватимуться найближчими днями в Женеві, та підготувати нові ініціативи.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що представлений Україні “мирний план” Вашингтона, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з РФ.

Журналісти запитали у Трампа, що станеться, якщо президент України Володимир Зеленський не прийме його “мирний план” до встановленого терміну 27 листопада.

Глава Білого дому сказав, що тоді Зеленський може продовжувати боротися з усіх сил.

