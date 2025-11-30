Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский совет 18 декабря может принять решение о замороженных российских активах.

Об этом он сказал в интервью LA Tribune Dimanche.

Замороженные активы РФ

Во время беседы ведущий подчеркнул, что замороженные российские активы остаются одним из ключевых рычагов влияния Европы на ход войны. Однако среди европейских стран нет единства в отношении дальнейших шагов в этом вопросе.

После этого журналист обратился к министру с уточнением, какова позиция Франции, «учитывая, что финансовые ресурсы Украины, по прогнозам, могут иссякнуть не позднее конца февраля».

– Главным приоритетом является обеспечение долгосрочной иммобилизации российских активов в Европе. Это значительное преимущество, которое позволит нам влиять на параметры мира, — заявил Барро.

Он отметил, что замороженные российские активы являются механизмом, который позволит гарантировать, что когда наступит соответствующий момент, именно Россия будет отвечать за компенсацию масштабных убытков, нанесенных Украине.

По словам Барро, европейские страны настроены поддерживать Украину и в дальнейшем, если война будет продолжаться, а принятие решения по замороженным российским активам возможно уже в декабре.

Министр подытожил, что они стремятся обезопасить Украину от финансовых трудностей на ближайшие два года в случае затяжной войны. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни и выразил надежду, что решение будет принято на заседании Европейского совета 18 декабря.

