Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейська рада 18 грудня може ухвалити рішення щодо заморожених російських активів.

Про це він сказав в інтерв’ю LA Tribune Dimanche.

Заморожені активи РФ

Під час розмови ведучий наголосив, що заморожені російські активи залишаються одним із ключових важелів впливу Європи на перебіг війни. Однак серед європейських країн немає єдності щодо подальших кроків у цьому питанні.

Зараз дивляться

Після цього журналіст звернувся до міністра з уточненням, якою є позиція Франції, “зважаючи на те, що фінансові ресурси України, за прогнозами, можуть вичерпатися не пізніше кінця лютого”.

– Головним пріоритетом є забезпечення довгострокової іммобілізації російських активів у Європі. Це значна перевага, яка дасть нам змогу впливати на параметри світу, – заявив Барро.

Він зазначив, що заморожені російські активи є механізмом, який дозволить гарантувати, що коли настане відповідний момент, саме Росія відповідатиме за компенсацію масштабних збитків, завданих Україні.

За словами Барро, європейські країни налаштовані підтримувати Україну й надалі, якщо війна триватиме, а ухвалення рішення щодо заморожених російських активів можливе вже у грудні.

Міністр підсумував, що вони прагнуть убезпечити Україну від фінансових труднощів на найближчі два роки у разі затяжної війни. Він додав, що це питання обговорюватимуть упродовж найближчих днів і висловив сподівання, що рішення буде ухвалене на засіданні Європейської ради 18 грудня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.