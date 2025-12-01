Эта неделя выглядит решающей для Украины. Россия не желает мира, поэтому необходимо сделать Украину как можно сильнее.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас накануне встречи министров обороны ЕС в Брюсселе, пишет The Guardian.

Каллас о решающей неделе для Украины

— Эта неделя может стать решающей для дипломатии, — заявила она журналистам.

По словам Каллас, недавние переговоры между Украиной и США были сложными, но продуктивными. Она отметила, что пока общество не знает результатов диалога, но впоследствии состоится разговор с министром обороны и министром иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, министр обороны Денис Шмыгаль будет лично присутствовать на заседании Совета ЕС в Брюсселе, когда начнут обсуждать вопросы, касающиеся помощи Украине.

Как объяснила Каллас, на встрече обратят внимание на две широкие темы:

дальнейшей поддержке Украины;

собственной оборонной готовности и способностях, которые необходимо наращивать ЕС.

По ее мнению, сейчас четко понятно, что Россия не желает мира, поэтому нужно сделать Украину как можно сильнее, чтобы страна могла защитить себя в это очень трудное время.

