Цей тиждень виглядає вирішальним для України. Росія не бажає миру, тому необхідно зробити Україну якомога сильнішою.

Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас напередодні зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі, пише The Guardian.

Каллас про вирішальний тиждень для України

– Цей тиждень може стати вирішальним для дипломатії, – заявила вона журналістам.

За словами Каллас, нещодавні переговори між Україною та США були складними, але продуктивними. Вона зазначила, що поки суспільство не знає результатів діалогу, але згодом відбудеться розмова з міністром оборони та міністром закордонних справ України.

Згідно з повідомленням, міністр оборони Денис Шмигаль буде особисто присутній на засіданні Ради ЄС у Брюсселі, коли почнуть обговорювати питання, які стосуються допомоги Україні.

Як пояснила Каллас, на зустрічі звернуть увагу на дві широкі теми:

подальшу підтримку України;

власну оборонну готовність та спроможності, які необхідно нарощувати ЄС.

На її думку, зараз чітко зрозуміло, що Росія не бажає миру, тому потрібно зробити Україну якомога сильнішою, щоб країна могла захистити себе в цей дуже важкий час.

