Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл во Францию.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного из Парижа.

Зеленский прибыл во Францию: что известно

Главной целью визита Зеленского во Францию является проведение встречи лицом к лицу с президентом Эммануэлем Макроном.

Сейчас смотрят

Во время поездки глава государства также посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.

— На сегодня запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе. Будет очень насыщенный день. Дипломатия, оборона, энергетика — приоритеты очевидны, — написал Зеленский в Telegram.

Параллельно в Париж отправляется глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Он лично доложит президенту Зеленскому о результатах переговоров украинской делегации с командой Дональда Трампа во Флориде о возможных параметрах мирного соглашения.

Ожидается, что Умеров подробно ознакомит Зеленского с содержанием дискуссий и обсужденных шагов для установления мира.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.