Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл во Францию.
Об этом сообщает корреспондент Суспільного из Парижа.
Зеленский прибыл во Францию: что известно
Главной целью визита Зеленского во Францию является проведение встречи лицом к лицу с президентом Эммануэлем Макроном.
Во время поездки глава государства также посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.
— На сегодня запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе. Будет очень насыщенный день. Дипломатия, оборона, энергетика — приоритеты очевидны, — написал Зеленский в Telegram.
Параллельно в Париж отправляется глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров.
Он лично доложит президенту Зеленскому о результатах переговоров украинской делегации с командой Дональда Трампа во Флориде о возможных параметрах мирного соглашения.
Ожидается, что Умеров подробно ознакомит Зеленского с содержанием дискуссий и обсужденных шагов для установления мира.