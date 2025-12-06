Макрон поедет в Лондон, где встретится с Зеленским, Стармером и Мерцем
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что посетит Лондон, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, Киром Страмером и Фридрихом Мерцем.
- Цель саммита – подвести итоги переговоров о прекращении войны при посредничестве США.
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Лондон в понедельник, 8 декабря.
Визит Макрона в Лондон
Как рассказал сам Макрон, в Лондоне он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Страмером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
По словам Макрона, цель этого саммита заключается в подведении итогов общей ситуации и текущих переговоров по окончанию войны РФ против Украины при посредничестве США.
— Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Именно в этом заключается цель усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих, — подчеркнул президент Франции.
Он объяснил, что Франция продолжит эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир, поскольку на карту поставлена также безопасность всей Европы.
Сейчас Москва зацикливается на эскалации и не стремится к миру, утверждает Макрон, одновременно осудив российские массированные удары по Украине в ночь на 6 декабря. По его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир.
В понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Великобританию для переговоров с европейскими лидерами о прекращении войны России против Украины.