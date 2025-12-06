Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Лондон в понедельник, 8 декабря.

Визит Макрона в Лондон

Как рассказал сам Макрон, в Лондоне он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Страмером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам Макрона, цель этого саммита заключается в подведении итогов общей ситуации и текущих переговоров по окончанию войны РФ против Украины при посредничестве США.

Сейчас смотрят

— Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Именно в этом заключается цель усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих, — подчеркнул президент Франции.

Он объяснил, что Франция продолжит эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир, поскольку на карту поставлена также безопасность всей Европы.

Сейчас Москва зацикливается на эскалации и не стремится к миру, утверждает Макрон, одновременно осудив российские массированные удары по Украине в ночь на 6 декабря. По его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир.

В понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Великобританию для переговоров с европейскими лидерами о прекращении войны России против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.