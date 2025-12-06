Макрон поїде до Лондона, де зустрінеться з Зеленським, Стармером і Мерцом
- Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що відвідає Лондон, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським, Кіром Страмером та Фрідріхом Мерцом.
- Мета саміту – підбити підсумки переговорів щодо закінчення війни за посередництва США.
Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Лондон у понеділок, 8 грудня.
Візит Макрона до Лондону
Як розповів сам Макрон, у Лондоні він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Страмером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
За словами Макрона, мета цього саміту полягає у підбиванні підсумків загальної ситуації та поточних переговорів щодо закінчення війни РФ проти України за посередництва США.
– Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в рамках Коаліції охочих, – наголосив президент Франції.
Він пояснив, що Франція продовжить ці зусилля разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний та тривалий мир, оскільки на карту поставлена також безпека всієї Європи.
Наразі Москва зациклюється на ескалації та не прагне миру, стверджує Макрон, водночас засудивши російські масовані удари по Україні у ніч на 6 грудня. На його думку, необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати мир.
У понеділок, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський поїде до Великої Британії для переговорів із європейськими лідерами щодо закінчення війни Росії проти України.