Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Лондон у понеділок, 8 грудня.

Візит Макрона до Лондону

Як розповів сам Макрон, у Лондоні він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Страмером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами Макрона, мета цього саміту полягає у підбиванні підсумків загальної ситуації та поточних переговорів щодо закінчення війни РФ проти України за посередництва США.

– Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в рамках Коаліції охочих, – наголосив президент Франції.

Він пояснив, що Франція продовжить ці зусилля разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний та тривалий мир, оскільки на карту поставлена ​​також безпека всієї Європи.

Наразі Москва зациклюється на ескалації та не прагне миру, стверджує Макрон, водночас засудивши російські масовані удари по Україні у ніч на 6 грудня. На його думку, необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати мир.

У понеділок, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський поїде до Великої Британії для переговорів із європейськими лідерами щодо закінчення війни Росії проти України.

