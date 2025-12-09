Главными темами саммита лидеров Евросоюза, который запланирован на 18-19 декабря, станут Украина и европейская безопасность, а также долгосрочный бюджет ЕС на 2028-2034 годы.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Антониу Кошты.

Кошта о главных темах на саммите лидеров ЕС

По его словам, заседание Европейского совета начнется с обсуждения ситуации в Украине.

— Мы начнем в четверг, 18 декабря, в 10:00 с нашего традиционного обмена мнениями с президентом Европейского парламента. После этого мы услышим президента Зеленского. Далее мы продолжим нашу работу в составе 27 человек, — говорится в письме.

В то же время Кошта подчеркнул, что последние события свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер со стороны ЕС.

Он напомнил, что на заседании в октябре Евросовет взял на себя обязательство решить насущные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности в сфере военных и оборонных усилий.

На следующем заседании необходимо решить, как реализовать это обязательство на основе текущей подготовительной работы, утверждает Кошта.

В письме президент Евросовета отметил, что сейчас продолжаются дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира, поэтому лидеры обсудят, как лучше всего продолжать защищать интересы Европы и усилить переговорную позицию Украины.

По его мнению, важной частью этого процесса должно стать усиление давления на Россию.

Кроме того, Кошта обратил внимание, что текущий геополитический контекст свидетельствует о важности расширения важнейшей геостратегической инвестиции ЕС в мир, безопасность, стабильность и процветание.

— Благодаря подходу, основанному на заслугах, процессы реформ оказывают глубокое трансформационное влияние на страны-кандидаты. Учитывая прогресс, которого страны-кандидаты достигли на пути к вступлению, некоторые из них могут выполнить необходимые условия для вступления в ЕС в будущем. Декабрьское заседание Европейского совета станет для нас возможностью провести обсуждение дальнейших действий, — написано в приглашении.

В то же время Кошта добавил, что во время заседания обсудят глобальную экономическую ситуацию, ситуацию на Ближнем Востоке, решения по европейской обороне и безопасности, а также миграции.

Согласно ожиданиям, лидеры Европейского Союза в конце концов согласуют вопрос использования замороженных российских активов для так называемого репарационного займа Украине.

