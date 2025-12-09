Страны G7 готовы использовать активы РФ для поддержки Украины, и наше государство рассчитывает на партнеров в этом вопросе.

Свириденко о готовности G7 использовать активы РФ на поддержку Украины

По понятным и неоспоримым причинам замороженные российские суверенные активы должны покрыть последствия российского вторжения в Украину, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

— Поскольку Россия не намерена прекращать эту жестокую войну, мы должны продемонстрировать единство в принятии справедливого и обоснованного решения. В этот решающий момент мы рассчитываем на наших партнеров и их поддержку, чтобы добиться этого. Ваше лидерство и солидарность очень важны для народа Украины, – написала она в соцсети X.

Свириденко поблагодарила партнеров Украины по G7 и отметила, что наша страна по-прежнему твердо отдана тесному сотрудничеству с нашими международными партнерами и финансовыми институтами для обеспечения устойчивости и стабильности нашего государства.

Также она напомнила, что с начала полномасштабной агрессии России мы совместно создали финансовые механизмы, обеспечивающие эффективную и своевременную поддержку Украины.

Со своей стороны, страны G7 обнародовали совместное заявление, в котором сообщили, что готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских активов ради достижения справедливого мира в Украине.

— Мы будем и дальше совместно работать над разработкой широкого перечня путей финансовой поддержки Украины — в том числе и возможного использования всех российских суверенных средств, замороженных в наших юрисдикциях, пока Россия не выплатит репарации, — чтобы прекратить войну и достичь справедливого и продолжительного мира в Украине, — говорится в документе.

В случае провала мирных переговоров по Украине G7 готовы усилить давление на Россию.

