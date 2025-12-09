Головними темами саміту лідерів Євросоюзу, який запланований на 18-19 грудня, стануть питання України та європейської безпеки, а також обговорення довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

Про це зазначено у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Кошта про головні теми на саміті лідерів ЄС

За його словами, засідання Європейської Ради розпочнеться з обговорення ситуації в Україні.

– Ми розпочнемо у четвер, 18 грудня, о 10:00 з нашого традиційного обміну думками з президентом Європейського Парламенту. Після цього ми почуємо президента Зеленського. Далі ми продовжимо нашу роботу в складі 27 осіб, – йдеться у листі.

Водночас Кошта наголосив, що останні події свідчать про необхідність вжиття термінових заходів з боку ЄС.

Він пригадав, що на засіданні у жовтні Єврорада взяла на себе зобов’язання вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема у сфері військових та оборонних зусиль.

На наступному засіданні необхідно вирішити як реалізувати це зобов’язання на основі поточної підготовчої роботи, стверджує Кошта.

У листі президент Євроради зазначив, що зараз тривають дипломатичні зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру, тому лідери обговорять, як найкраще продовжувати захищати інтереси Європи та посилити переговорну позицію України.

На його думку, важливою частиною цього процесу має стати посилення тиску на Росію.

Крім цього, Кошта звернув увагу, що поточний геополітичний контекст свідчить про важливість розширення як найважливішої геостратегічної інвестиції ЄС у мир, безпеку, стабільність та процвітання.

– Завдяки підходу, що базується на заслугах, процеси реформ мають глибокий трансформаційний вплив на країни-кандидати. Враховуючи прогрес, якого країни-кандидати досягли на шляху до вступу, деякі з них можуть виконати необхідні умови для вступу до ЄС у майбутньому. Грудневе засідання Європейської Ради стане для нас нагодою провести обговорення подальших дій, – написано у запрошенні.

Водночас Кошта додав, що під час засідання обговорять глобальну економічну ситуацію, ситуацію на Близькому Сході, рішення щодо європейської оборони та безпеки, а також міграції.

Згідно з очікуваннями, лідери Європейського Союзу врешті узгодять питання використання заморожених російських активів для так званої репараційної позики Україні.

