Сегодня, 15 декабря, Европейский совет ввел санкции против 12 человек и двух организаций, причастных к гибридным действиям со стороны России. Речь идет о манипулировании информацией и вмешательстве и злонамеренной кибердеятельности против государств-членов ЕС.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Новые санкции ЕС за гибридные угрозы

В санкционный список попали известные аналитики в сфере внешней политики, работающие в учреждениях, аналитических центрах и университетах, связанных с Кремлем. Также ограничения коснутся влиятельных лиц, продвигающих российскую пропаганду и конспирологические теории о вторжении России в Украину, а также антиукраинские и антинатовские нарративы.

Некоторые из этих лиц являются бывшими военными или полицейскими из Западной Европы.

Европейский совет также ввел санкции против Международного русофильского движения за распространение пророссийской пропаганды, а также против 142 отдельного батальона электронной войны ВС РФ, который базируется в Калининграде и отвечает за электронное вмешательство в системы коротковолновой связи. Из-за этого батальона недавно произошел сбой сигнала GPS в нескольких государствах ЕС.

Также в новый санкционный список вошли представители российской военной разведки ГРУ, подразделения 29155, а также группы киберугроз Cadet Blizzard. Они участвовали в кибератаках против правительственных организаций в Украине и нацеливались на государства-члены ЕС и союзников НАТО с целью получения конфиденциальной информации.

Санкции включают замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физическим лицам запрещен въезд или транзит через страны ЕС.

Кто попал в санкционный список

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, под санкции Евросоюза попала пропагандистка Диана Панченко (бывшая ведущая пророссийских каналов Медведчука NewsOne, Первый независимый), которая уже находится под санкциями СНБО.

Также под санкции попали: декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НДУ ВШЭ Дмитрий Суслов, генеральный директор Российского совета по международным делам и программный директор клуба Валдай Иван Тимофеев.

— Решение Совета ЕС демонстрирует, что информационные операции, псевдоэкспертные сети и пропагандистские платформы рассматриваются как элемент единой гибридной агрессии России, на которую ЕС реагирует системно — через персональные и секторальные санкции, — подчеркнули в ЦПД.

