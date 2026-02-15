Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что хотел бы, чтобы его страна присоединилась к так называемому ядерному проекту.

Об этом он сказал в интервью телеканалу PostaNews.

Навроцкий о ядерном проекте для Польши

Кароль Навроцкий подчеркнул, что является “большим сторонником” присоединения Польши к такой инициативе.

– Я имею в виду, что путь к созданию польского ядерного потенциала с полным соблюдением всех международных норм является направлением, которому мы должны следовать… Нам нужно работать в этом направлении, чтобы начать работу. Мы – страна, которая находится прямо на границе вооруженного конфликта, – заявил он.

Польский президент отметил, что известен тот факт, какое отношение имеет агрессивная и имперская Российская Федерация к полякам.

Он добавил, что не знает, произойдет ли прямая конфронтация между Россией и Польшей вообще, однако обратил внимание на то, что поддерживает построение польской безопасности даже на основе ядерного потенциала.

– Россия может реагировать агрессивно на что угодно, – сказал Навроцкий, когда его спросили о возможных действиях Москвы на фоне начала работ над польской ядерной программой.

Напомним, Мерц обсуждает с Макроном создание совместного ядерного щита Европы.

