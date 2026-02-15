- Президент Польши публично поддержал курс на присоединение к ядерному проекту как элементу стратегической безопасности государства.
- Навроцкий подчеркнул, что ядерный потенциал возможен только при соблюдении международных норм и как ответ на угрозы со стороны России.
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что хотел бы, чтобы его страна присоединилась к так называемому ядерному проекту.
Об этом он сказал в интервью телеканалу PostaNews.
Навроцкий о ядерном проекте для Польши
Кароль Навроцкий подчеркнул, что является “большим сторонником” присоединения Польши к такой инициативе.
– Я имею в виду, что путь к созданию польского ядерного потенциала с полным соблюдением всех международных норм является направлением, которому мы должны следовать… Нам нужно работать в этом направлении, чтобы начать работу. Мы – страна, которая находится прямо на границе вооруженного конфликта, – заявил он.
Польский президент отметил, что известен тот факт, какое отношение имеет агрессивная и имперская Российская Федерация к полякам.
Он добавил, что не знает, произойдет ли прямая конфронтация между Россией и Польшей вообще, однако обратил внимание на то, что поддерживает построение польской безопасности даже на основе ядерного потенциала.
– Россия может реагировать агрессивно на что угодно, – сказал Навроцкий, когда его спросили о возможных действиях Москвы на фоне начала работ над польской ядерной программой.
Напомним, Мерц обсуждает с Макроном создание совместного ядерного щита Европы.