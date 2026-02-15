Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що хотів би, щоб його країна приєдналась до так званого ядерного проєкту.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу PostaNews.

Навроцький про ядерний проєкт для Польщі

Кароль Навроцький наголосив, що є “великим прихильником” приєднання Польщі до такої ініціативи.

– Я маю на увазі те, що шлях до створення польського ядерного потенціалу з повним дотриманням усіх міжнародних норм є напрямком, яким ми повинні слідувати… Нам потрібно працювати в цьому напрямку, щоб почати роботу. Ми – країна, що знаходиться прямо на кордоні збройного конфлікту, – заявив він.

Польський президент зауважив, що є відомим той факт, яке ставлення має агресивна та імперська Російська Федерація до поляків.

Він додав, що не знає, чи станеться пряма конфронтація між Росією та Польщею взагалі, однак звернув увагу на те, що підтримує побудову польської безпеки навіть на основі ядерного потенціалу.

– Росія може реагувати агресивно на будь-що, – сказав Навроцький, коли його запитали про можливі дії Москви на тлі початку робіт над польською ядерною програмою.

Нагадаємо, Мерц обговорює з Макроном створення спільного ядерного щита Європи.

