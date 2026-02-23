Європейський Союз продовжив ще на один рік санкції проти Росії, запроваджені за ведення повномасштабної війни проти України.

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, опублікованому 23 лютого.

ЄС продовжив санкції проти Росії

Зазначається, що санкції Євросоюзу проти Росії продовжили ще на рік – до 24 лютого 2027 року.

Як йдеться у заяві ЄС, всі заходи залишаються чинними, поки Росія продовжує порушувати основоположні норми міжнародного права, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену в Статуті Організації Об’єднаних Націй або міжнародного гуманітарного права.

В ЄС нагадали про Резолюцію ООН річної давнини, в якій вимагають від Російської Федерації повного виведення окупаційних сил та припинення воєнних злочинів проти цивільних.

Згідно з документом від 24 лютого 2025 року, Росія має беззастережно залишити всі українські території в межах офіційних кордонів.

23 лютого віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що через блокування Угорщиною 20-й санкційний пакет проти Росії, ймовірно, не отримає фінального схвалення у понеділок. Наразі в Брюсселі тривають обговорення щодо подолання вето Будапешта.

