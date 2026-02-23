ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії до лютого 2027 року
- Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії за повномасштабну агресію проти України ще на один рік — до 24 лютого 2027 року.
- У рішенні наголошується, що обмеження залишатимуться чинними до повного виведення окупаційних військ та припинення воєнних злочинів РФ проти цивільного населення.
Європейський Союз продовжив ще на один рік санкції проти Росії, запроваджені за ведення повномасштабної війни проти України.
Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, опублікованому 23 лютого.
ЄС продовжив санкції проти Росії
Зазначається, що санкції Євросоюзу проти Росії продовжили ще на рік – до 24 лютого 2027 року.
Як йдеться у заяві ЄС, всі заходи залишаються чинними, поки Росія продовжує порушувати основоположні норми міжнародного права, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену в Статуті Організації Об’єднаних Націй або міжнародного гуманітарного права.
В ЄС нагадали про Резолюцію ООН річної давнини, в якій вимагають від Російської Федерації повного виведення окупаційних сил та припинення воєнних злочинів проти цивільних.
Згідно з документом від 24 лютого 2025 року, Росія має беззастережно залишити всі українські території в межах офіційних кордонів.
23 лютого віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що через блокування Угорщиною 20-й санкційний пакет проти Росії, ймовірно, не отримає фінального схвалення у понеділок. Наразі в Брюсселі тривають обговорення щодо подолання вето Будапешта.