Європарламент ухвалив резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення РФ, у якій наголосив, що у своїй загарбницькій війні агресор має зазнати поразки, а Україна – перемогти й стати членом Євросоюзу.

Про це йдеться у тексті резолюції ЄП.

Резолюція Європарламенту щодо України: що відомо

У ЄП зазначили, що Україна має невід’ємне право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Там також підтвердили своє тверде переконання, що агресія Росії повинна зазнати поразки, а Україна – перемогти.

Євродепутати зауважили, що “Росія, її керівництво та її союзники, такі як білоруський режим, несуть повну відповідальність за війну, воєнні злочини та злочин агресії, і (Європарламент) закликає до притягнення їх до повної відповідальності”.

– Європарламент підтверджує, що майбутнє України – в ЄС; визнає європейську інтеграцію України стратегічним пріоритетом для ЄС і закликає ЄС та його держави-члени готуватися до майбутнього розширення шляхом впровадження внутрішніх реформ та розробки чіткої стратегії розширення, – йдеться у тексті документу.

Нагадаємо, Європарламент 24 лютого проводить урочисте позачергове засідання, присвячене четвертим роковинам російського повномасштабного вторгнення.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до Європарламенту закликав до повної ізоляції агресора, включаючи заборону на російську нафту та в’їзд для всіх учасників війни.

