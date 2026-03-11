Европейские государства все острее осознают, что Россия создает угрозу не только для Украины, но и для безопасности всего региона, ожидая возможных провокаций.

Об этом заявила президент немецкого Бундестага Юлия Клекнер перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 марта.

Президент Бундестага об угрозах со стороны РФ

По ее словам, Германия и другие европейские страны хорошо осознают, что целью России является не только Украина.

– Гибридная война и кибератаки очень сильно усилились против немецкого Бундестага. Россия представляет большую угрозу. Поэтому мы очень реалистично оцениваем ситуацию, – утверждает Клекнер.

Комментируя вопрос возможных провокаций России в Европе на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, президент Бундестага отметила, что Германия не исключает, что кремлевский диктатор Владимир Путин может что-то планировать.

По ее мнению, Москва осознает неизбежность наказания за агрессию против НАТО. Она подчеркнула, что любая атака на страны НАТО вызовет четкий и взвешенный ответ, к которому Кремль относится с осторожностью.

По словам президента Бундестага, ключевой задачей является блокирование источников дохода, за счет которых Россия финансирует войну против Украины. Она подчеркнула, что Германия не уделяет меньше внимания Украине, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, она обратила внимание на важность антикоррупционных реформ и сохранения сильной позиции украинского парламента, даже в условиях полномасштабной войны.

Отдельно Клекнер подчеркнула, что украинский опыт в борьбе с беспилотниками и гибридными угрозами является ценным для государств-партнеров. По ее словам, уникальная экспертиза Украины в сфере обнаружения и нейтрализации дронов сейчас активно изучается и внедряется странами НАТО.

В среду, 11 марта, в Киев приехала президент немецкого Бундестага Юлия Клекнер. Это был ее первый визит в Украину после назначения на должность в марте 2025 года.

