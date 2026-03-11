В среду, 11 марта, в Киев с официальным визитом прибыла президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клекнер.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

В Киев прибыла президент Бундестага Юлия Клекнер

По его словам, это первый визит Клеккер в украинскую столицу после избрания на должность и важный сигнал поддержки Украины со стороны немецкого парламента.

– Впервые после избрания в Киев по моему приглашению прибыла президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клекнер, – сообщил Стефанчук.

Он подчеркнул, что визит имеет весомое политическое значение в контексте полномасштабной войны России против Украины.

– Этот визит является четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на высшем парламентском уровне. В то время как Россия продолжает войну против нашего государства, присутствие руководства немецкого парламента в Киеве имеет особый вес, – отметил спикер парламента.

Сама глава Бундестага также отметила важность демонстрации стабильной поддержки Украине, даже несмотря на изменение международного фокуса внимания.

– Для нас очень важно показать Киеву определенную стабильность поддержки. Ведь все глаза, или большинство глаз, сейчас направлены на Ближний Восток, на Иран, – заявила она.

Комментируя критику помощи Украине со стороны части политических сил в Германии, Клекнер подчеркнула принципиальную позицию по защите свободы и суверенитета.

– Свободу и право на самоопределение невозможно оценить деньгами, – добавила Клекнер.

Она также предостерегла, что поражение Украины могло бы создать угрозу для других стран Европы, и поэтому “это общая борьба, которую мы ведем”, подчеркнул глава Бундестага.

