Президент Бундестага Юлия Клекнер прибыла с визитом в Киев: что известно
- В Киев с официальным визитом прибыла президент Бундестага Германии Юлия Клекнер.
- Визит был назван политическим сигналом солидарности и поддержки Украины со стороны немецкого парламента.
- Кльокнер отметила важность стабильной поддержки Украины, несмотря на внимание мира к Ближнему Востоку.
В среду, 11 марта, в Киев с официальным визитом прибыла президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клекнер.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
В Киев прибыла президент Бундестага Юлия Клекнер
По его словам, это первый визит Клеккер в украинскую столицу после избрания на должность и важный сигнал поддержки Украины со стороны немецкого парламента.
– Впервые после избрания в Киев по моему приглашению прибыла президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клекнер, – сообщил Стефанчук.
Он подчеркнул, что визит имеет весомое политическое значение в контексте полномасштабной войны России против Украины.
– Этот визит является четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на высшем парламентском уровне. В то время как Россия продолжает войну против нашего государства, присутствие руководства немецкого парламента в Киеве имеет особый вес, – отметил спикер парламента.
Сама глава Бундестага также отметила важность демонстрации стабильной поддержки Украине, даже несмотря на изменение международного фокуса внимания.
– Для нас очень важно показать Киеву определенную стабильность поддержки. Ведь все глаза, или большинство глаз, сейчас направлены на Ближний Восток, на Иран, – заявила она.
Комментируя критику помощи Украине со стороны части политических сил в Германии, Клекнер подчеркнула принципиальную позицию по защите свободы и суверенитета.
– Свободу и право на самоопределение невозможно оценить деньгами, – добавила Клекнер.
Она также предостерегла, что поражение Украины могло бы создать угрозу для других стран Европы, и поэтому “это общая борьба, которую мы ведем”, подчеркнул глава Бундестага.