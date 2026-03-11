Європейські держави дедалі гостріше усвідомлюють, що Росія створює загрозу не лише для України, а й для безпеки всього регіону, очікуючи можливих провокацій.

Про це заявила президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 11 березня.

Президентка Бундестагу про загрози від РФ

За її словами, Німеччина та інші європейські країни добре усвідомлюють, що ціллю Росії є не лише Україна.

– Гібридна війна і кібератаки дуже сильно збільшилися проти німецького Бундестагу. Росія є великою загрозою. Тому ми дуже реалістично оцінюємо ситуацію, – стверджує Кльокнер.

Коментуючи питання можливих провокацій Росії в Європі на тлі загострення ситуації навколо Ірану, президентка Бундестагу зазначила, що Німеччина не виключає, що кремлівський диктатор Володимир Путін може щось планувати.

На її думку, Москва усвідомлює невідворотність покарання за агресію проти НАТО. Вона наголосила, що будь-яка атака на країни НАТО викличе чітку та виважену відповідь, до якої Кремль ставиться з обачністю.

За словами президентки Бундестагу, ключовим завданням є блокування джерел доходу, за які Росія фінансує війну проти України. Вона наголосила, що Німеччина не зменшує своєї уваги від України, попри загострення ситуації на Близькому Сході.

Крім того, вона звернула увагу на важливість антикорупційних реформ та збереження сильної позиції українського парламенту, навіть за умов повномасштабної війни.

Окремо Кльокнер наголосила, що український досвід у боротьбі з безпілотниками та гібридними загрозами є цінним для держав-партнерів. За її словами, унікальна експертиза України у сфері виявлення та нейтралізації дронів зараз активно вивчається та впроваджується країнами НАТО.

У середу, 11 березня, до Києва приїхала президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер. Це був її перший візит в Україну після призначення на посаду з березня 2025 року.

