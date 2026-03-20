Слідчі у Чехії розслідують нічну пожежу на оборонному заводі як можливий теракт.

Про це повідомили місцеві чиновники, яких цитує Reuters.

Пожежа на заводі в Чехії: що відомо

Зазначається, що група, яка протестує проти ізраїльської зброї, взяла на себе відповідальність за пожежу на оборонному заводі в Чехії.

Інцидент стався у складському приміщенні комплексу в Пардубіце, за 120 км на схід від Праги. У вогні, який поширився й на іншу будівлю, ніхто не постраждав.

Чеський новинний веб-сайт Aktualne.cz повідомив, що протестна група заявила про підпал “ключового виробничого центру” для ізраїльської зброї в Пардубіце, щоб покласти край своїй ролі в “геноциді в Газі”.

Водночас чеська оборонна компанія LPP Holding, що має філію в комплексі, підтвердила пожежу на одному зі своїх об’єктів. Однак вона заявила, що плани співпраці з ізраїльською Elbit Systems щодо виробництва безпілотників, оголошені у 2023 році, так і не були реалізовані.

– На нашому заводі ніколи не вироблялися ізраїльські безпілотники, – заявили в LPP.

Після пожежі поліція спочатку заявила, що розслідує, чи було це навмисним підпалом, та перевіряє публічні заяви про “конкретну групу”, не називаючи її назви.

Пізніше вони заявили, що слідчі служб безпеки розслідують інцидент за статтею кримінального кодексу, що стосується тероризму.

– Виходячи з того, що нам відомо на даний момент, інцидент, ймовірно, може бути пов’язаний з терористичним актом, – заявив міністр внутрішніх справ Любомир Метнар.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що скличе засідання Ради державної безпеки через цей інцидент.

