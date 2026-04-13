Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не виступатиме проти кредита ЄС для України на €90 млрд, оскільки рішення вже було ухвалене.

Про це Мадяр заявив на пресконференції з іноземними медіа у Будапешті, пише Bloomberg.

Що сказав Мадяр про €90 млрд для України

Петер Мадяр дав відповідь в рамках запитання про блокування кредиту ЄС від України чинним угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

– Я не певний, про що ми взагалі говоримо. Бо у грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за це. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни. Таким чином його і схвалили, – сказав він.

Мадяр пообіцяв, що підніматиме це питання у розмовах із європейськими лідерами.

– Особисто я згоден, що Угорщина не повинна брати участі у цьому механізмі. Угорщина перебуває у дуже складній фінансовій ситуації, і нашим завданням є повернути сюди кошти ЄС, які нам належать. Ми не можемо брати на себе більше позик, – виправдався він.

Також новий прем’єр зауважив, що Віктор Орбан надто часто змінював позицію з цього питання і пообіцяв, що при ньому Угорщина намагатиметься бути більш послідовною та чесною у своїй комунікації.

Як реагують в ЄС

За даними журналістів, кіпрське головування в ЄС хоче якнайшвидше вирішити питання видачі Україні кредиту в розмірі €90 млрд.

Також представник кіпрського головування, який надав коментар Укрінформу на умовах анонімності, зауважив, що європейці намагатимуться у швидкому темпі реалізувати 20-й пакет санкцій.

Він уточнив, що обидві ці теми винесуть на засідання послів країн-членів ЄС у форматі COREPER “щойно дозволять умови, з метою швидкого вирішення обох питань”.

