Кінець епохи Орбана: як перемога Мадяра змінить відносини з Україною

В Угорщині на парламентських виборах опозиційна партія Тиса Петера Мадяра здобула перемогу, випередивши партію Віктора Орбана Фідес. Опозиція здобула понад дві третини місць в угорському парламенті, що дає їй змогу змінювати конституцію та повністю переформатувати політичну систему країни.

Факти ICTV запитали в очільника правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимира Фесенка про те, як перемога Петера Мадяра на парламентських виборах в Угорщині вплине на Україну.

Перемога Мадяра на виборах в Угорщині 2026: що зміниться для України

На думку Володимира Фесенка, щоб зрозуміти реальний стан справ, варто дивитися глибше: на політичні інтереси самого Мадяра, позицію Європейського Союзу та внутрішню ситуацію в Угорщині.

– Що стосується України? Дві тези, на які треба звернути увагу. Вони мають бути для нас ключовими. По-перше, Мадяр не буде та не може бути проукраїнським прем’єром. Наша величезна помилка, коли ми оцінюємо будь-яких закордонних політиків через призму: вони є проукраїнськими чи антиукраїнськими, – вважає Фесенко.

За словами політолога, більшість закордонних лідерів (ймовірно, практично всі) захищають інтереси своєї країни. Безумовно, Мадяр першочергово виходитиме з власних політичних та інтересів своєї країни, а не України, переконаний він.

– Багато критиків кажуть, мовляв, він же виходець з партії Фідес. Так, він – людина з консервативними поглядами, такий собі поміркований угорський націоналіст. Але він критик Орбана – це важливо, – сказав Фесенко.

Як зазначив політолог, Орбан був агресивним та антиукраїнським лідером. Він звернув увагу, що Мадяр не буде проукраїнським, але він не буде і антиукраїнським, що є важливим для України.

Перемога Мадяра на виборах в Угорщині 2026: вступ України до ЄС

– Кажуть, що він проти прискореного вступу України до Європейського Союзу. Так, але я нагадаю, що зараз і керівництво Європейського Союзу не підтримує прискорений вступ України до ЄС, – сказав Фесенко.

На думку політолога, ця теза не має жодного значення зараз, тому що вступу України в ЄС у 2027 році не відбудеться з об’єктивних причин. Цей крок зараз не підтримують більшість європейських лідерів, тому такий аргумент не важливий, наголосив експерт.

Фесенко звернув увагу на заяви про те, що Мадяр виступає проти продажу зброї Україні. За його словами, Угорщина як постачальник озброєння ніколи не була пріоритетом для України, тож ця позиція не має стратегічного значення.

– Якось ми обходились без угорської зброї. Тому цей аргумент пов’язаний з особливістю угорської політичної кон’юнктури. Він має відносне значення, але не критичне для нас. Цей аргумент, який нібито характеризує антиукраїнські погляди Мадяра, теж не має значення, – сказав політолог.

Проте важливим є те, що Петер Мадяр був в Україні в 2024 році, зокрема у Бучі, а також вшанував пам’ять загиблих українських воїнів.

Крім цього, в угорського політика немає агресивного антиукраїнства, як у Орбана. Також Мадяр досить критично ставиться до Російської Федерації, зазначив Фесенко.

– Гасло, яке лунало на опозиційних мітингах, “росіяни додому” – це важливо. Мадяр не буде антиросійським, він прагматик, домовлятиметься про російські енергії. Але те, що він не проводитиме таку ж проросійську політику як Орбан – це з високою вірогідністю, тому що цього не хочуть його виборці, – зазначив експерт.

На його думку, перемога Мадяра – це передусім поразка антиєвропейського курсу Орбана. Виборці голосували не стільки за нову програму, скільки прагнучи політичних змін, вважає Фесенко.

– Це значна частина людей, які мають інші ідеологічні погляди, ніж Мадяр. Зокрема, люди з ліберальними та лівими поглядами. Головний мотив – проти Орбана. Саме тому вони голосували не стільки за Мадяра, скільки проти Орбана, – сказав він.

За словами Фесенка, фактично Мадяр став передумовою усунення Орбана від влади, а також консолідації всіх антиорбанівських сил. На його думку, Мадяр розуміє, що об’єднує широку антиорбанівську коаліцію, тому він буде гнучким та шукатиме баланс інтересів, а не проводитиме агресивну антиєвропейську та антиукраїнську політику, як було з Орбаном.

Перемога Мадяра на виборах в Угорщині 2026: €90 млрд для України

– Для нас важливо зараз, щоб Мадяр, на відміну від Орбана, сприяв розблокуванню рішення про €90 млрд фінансової допомоги для України і 20-й пакет санкцій проти Росії, – звернув увагу Фесенко.

Скоріше за все, це відбудеться, припустив політолог, тому що в цьому зацікавлені країни-члени Європейського Союзу. За його словами, це має бути проявом взаємоприйнятних рішень, важливих для ЄС.

– Але таких рішень, які розблокують надання фінансових коштів для нового угорського уряду. Я вважаю, що Мадяр не буде проукраїнським лідером. Попри це, він не буде антиукраїнським лідером. Його перемога, а головне – поразка Орбана, створює позитивні передумови для поступової нормалізації двосторонніх відносин між Україною і Угорщиною, – резюмував Володимир Фесенко.

