Украина является жертвой российской агрессивной войны и ей нельзя навязывать условия мира и принуждать к уступкам территориям.

Об этом сказал будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр.

Что сказал Мадьяр о войне в Украине, мирном договоре и Зеленском

Петер Мадьяр отметил, что в Венгрии каждый знает, что именно Украина является жертвой этой войны.

– Никто не должен указывать Украине, при каких условиях она должна заключить мир или подписать мирный договор. Мы не можем требовать ни от одной страны отказаться от своей территории. Если они это сделают, их сочтут предателями, – цитирует Мадьяра Clash Report.

Также на международной пресс-конференции 13 апреля будущий венгерский премьер рассказал о том, как именно новое правительство будет относиться к Украине и украинскому президенту.

– Правительство Тисы будет стремиться к союзническим, если возможно, дружеским отношениям со всеми соседними странами, хотя бы потому, что Венгрия окружена венгерским народом, и поэтому в наших первоочередных интересах развивать хорошие отношения с соседними странами, – сказал он по данным издания telex.

Также Мадьяр пообещал, что обязательно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Мы обязательно встретимся, если не где-нибудь, то на Европейском Совете, – заявил будущий премьер Венгрии.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина передала сигналы о возможном контакте между Владимиром Зеленским и Петером Мадьяром после его победы на выборах в Венгрии.

