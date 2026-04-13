Україна є жертвою російської агресивної війни і їй не можна нав’язувати умови миру та примушувати до поступок територіями.

Про це сказав майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр.

Що сказав Мадяр про війну в Україні, мирний договір та Зеленського

Петер Мадяр наголосив, що в Угорщині кожен знає, що саме Україна є жертвою цієї війни.

– Ніхто не повинен вказувати Україні, за яких умов вона повинна укласти мир чи підписати мирний договір. Ми не можемо вимагати від жодної країни відмовитися від своєї території. Якщо вони це зроблять, їх вважатимуть зрадниками, – цитує Мадяра Clash Report.

Також на міжнародній пресконференції 13 квітня майбутній угорський прем’єр розповів про те, як саме новий уряд ставитисяметься до України та українського президента.

– Уряд Тиси прагнутиме союзницьких, якщо можливо, дружніх відносин з усіма сусідніми країнами, хоча б тому, що Угорщина оточена угорським народом, і тому в наших першочергових інтересах розвивати добрі відносини з сусідніми країнами, – сказав він за даними видання telex.

Також Мадяр пообіцяв, що обов’язково зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

– Ми обов’язково зустрінемося, якщо не деінде, то на Європейській Раді, – заявив майбутній прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Україна передала сигнали щодо можливого контакту між Володимиром Зеленським та Петером Мадяром після його перемоги на виборах в Угорщині.

