В понедельник, 13 апреля, лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр, чья партия под названием Тиса одержала убедительную победу на выборах, заявил, что его правительство не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает Reuters.

Мадяр о вступлении Украины в ЕС

Петер Мадяр подчеркнул, что вопрос членства Украины следовало бы вынести на референдум из-за войны.

– Невозможно, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, была принята в ЕС. Такие вопросы не могут рассматриваться без обсуждения всех переговорных разделов, – сказал он.

Также победитель выборов отметил, что все страны-кандидаты должны проходить процесс вступления в союз одинаково.

– Если Украина это сделает, тогда в Венгрии состоится референдум о том, следует ли ЕС ее принимать. Но это точно не произойдет в ближайшее время, – подытожил он.

Напомним, будущий премьер Венгрии Петер Мадяр заявил, что Украине нельзя навязывать условия мирного договора и принуждать ее к уступкам территориям.

Также Мадяр дал понять, что Венгрия не блокирует кредит ЕС для Украины на €90 млрд.

