Європейська комісія очікує, що перший транш кредиту для України в межах пакету на €90 млрд буде наданий у другому кварталі 2026 року.

Про це у вівторок, 14 квітня, заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, пише Європейська правда.

Він зазначив, що Єврокомісія планує спрямувати перші кошти з загального обсягу €90 млрд до кінця другого кварталу 2026 року.

Зараз дивляться

– Ми залишаємося відданими здійсненню першої виплати в рамках цього пакету протягом другого півріччя цього року, – заявив Уйварі.

Він нагадав, що рішення про кредит для України на €90 млрд на 2026–2027 роки ухвалили на рівні лідерів ЄС.

– Ми, звісно, очікуємо, що всі лідери ЄС, усі держави-члени дотримуватимуться своїх зобов’язань. І якщо я можу нагадати слова президентки (фон дер Ляєн, – Ред.), вона сказала, що ми надамо позику так чи інакше. Наразі важливі елементи пакету вже впроваджено, – повідомив речник.

Він уточнив, що ЄС на цьому етапі має ухвалити ще три документи. Серед них – фіналізація Меморандуму про взаєморозуміння, який стане основою каналу макрофінансової допомоги в межах пакету.

Також йдеться про оновлення Плану України в рамках механізму Ukraine Facility, через який ЄС надає бюджетну підтримку, та підготовку кредитної угоди.

– Ми вже ухвалили Стратегію фінансування України, яка дозволяє нам визначити, скільки коштів ми збираємося надати Україні, на які цілі та через які канали, – сказав Уйварі.

Він додав, що між сторонами тривають активні контакти.

– Просуваємося настільки швидко, наскільки можемо, – підкреслив він.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала надання Україні кредиту у €90 млрд від ЄС.

Вона відмовилася підтримати один із трьох документів, які схвалив Європейський парламент і які потрібні для виділення коштів. Йдеться про зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021–2027 роки.

Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадьяр заявив, що не виступатиме проти кредиту ЄС для України на €90 млрд, оскільки рішення вже ухвалили.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.