Угорське вето на кредит від Європейського союзу для України розміром €90 млрд може бути зняте після того, як відновиться постачання нафти через нафтопровід Дружба.

Про це сказав лідер партії Тиса Петер Мадяр, якого цитують Euronews та Bloomberg.

За якої умови Угорщина готова зняти вето з €90 млрд для України

Петер Мадяр сказав в інтерв’ю державному телебаченню, що це рішення має прийняти прем’єр Віктор Орбан до того, як піде у відставку. Умовою отримання Україною допомоги, за його словами, є відновлення потоку нафти трубопроводом Дружба.

Раніше він казав, що його країна не перешкоджатиме Києву отримати допомогу, однак збереже свою відмову від фінансової участі в кредиті.

Мадяр послався на слова президента України Володимира Зеленського, який цього тижня заявив, що трубопровід може бути відремонтований “не повністю, але достатньо для функціонування” до кінця місяця.

Зауважимо, що ця інфраструктура була сильно пошкоджена російськими безпілотниками в січні.

Лідер Тиси зауважив, що відновлення потоків є “дуже важливим для країни”.

ЗМІ зазначають, що це сигналізує про його бажання продовжувати закупівлі нафти у росіян найближчим часом.

– Протягом наступних 30 днів уряд Орбана все ще діятиме як виконавчий уряд. Тож я думаю, що якщо Дружба перезапуститься, Віктор Орбан зніме своє технічне вето, – висловився Мадяр.

Зазначається, що Орбан може будь-коли наказати своєму послу в Брюсселі зняти вето та завершити законодавчу процедуру. Однак поки що не зрозуміло, чи дозволить чинний прем’єр, який зробив Зеленського ворогом своєї програшної кампанії, цьому статися до того, як він залишить посаду у травні.

Тим часом Європейська комісія у пришвидшеному темпі готує основу для здійснення першого переказу коштів Києву, щойно буде вирішено проблему з Угорщиною. Виконавча влада має резерв позичених коштів, тому вона просто чекає на юридичне схвалення.

У вівторок Комісія заявила, що пропозиція направити зовнішню інспекцію нафтопроводу Дружба та оплатити ремонт за рахунок коштів ЄС, яка була зроблена, щоб заспокоїти Орбана, залишається актуальною і після виборів.

– Ми, звичайно, очікуємо, що всі лідери ЄС, всі держави-члени, дотримуватимуться своїх зобов’язань, – сказав речник Комісії.

Іноземні ЗМІ наголошують, що після запеклої суперечки з Орбаном щодо його “неприйнятного” вето, столиці прагнуть перегорнути сторінку та залишити цей епізод позаду.

Виступаючи разом із Зеленським у вівторок, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що військові кошти за кредитом “повинні бути розподілені негайно”.

– Україна терміново потребує їх. Тоді Україна зможе фінансувати свою оборону в довгостроковій перспективі. Росія повинна поставитися до цього серйозно, – сказав Мерц.

Зеленський повторив це повідомлення та висловив упевненість, що під керівництвом Мадяра Угорщина припинить блокувати важливі рішення для України.

– Я думаю, що нам потрібно будувати наші відносини на прагматизмі. Ми також можемо мати дружні відносини, засновані на угодах та договорах. Це лише зміцнить обидві країни, – сказав український президент.

Окрім кредиту, Угорщина разом зі Словаччиною наразі накладає вето на 20-й пакет санкцій проти Росії. Вона також блокує процес вступу України та виділення €6,6 млрд військової допомоги в рамках Європейського фонду миру (EPF).

Нагадаємо, Єврокомісія планує надати Україні перший транш із пакета на €90 млрд до кінця другого кварталу.

