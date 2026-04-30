Великобритания планирует создать с девятью европейскими странами новое объединение военно-морских сил, чтобы сдерживать вероятные российские угрозы с моря.

Об этом заявил глава Королевского военно-морского флота Великобритании, генерал Гвин Дженкинс, сообщает The Guardian.

Новое объединение военно-морских сил

По словам Дженкинса, 10 стран-членов Объединенных экспедиционных сил (JEF) подписали заявление о намерениях создать многонациональные морские силы. По его словам, они будут действовать как дополнение к НАТО.

Сейчас смотрят

По его мнению, это поможет сдерживать грядущие российские угрозы со стороны открытой морской границы с северного направления.

В состав нового объединения присоединятся Великобритания, Нидерланды, пять стран Северной Европы (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция) и три страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония).

Кроме того, правительство Канады рассматривает возможность присоединиться к новому объединению военно-морских сил.

Как отметил Дженкинс, несмотря на продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, где Ормузский пролив остается закрытым из-за войны в Иране, Россия остается самой серьезной угрозой для безопасности Европы.

Он рассказал, что за последние два года количество российских вторжений в европейские воды выросло почти на треть. Командующий добавил, что Великобритания имеет открытую морскую границу с Россией.

Новыми морскими силами, предназначенными для немедленного вступления в бой, будут руководить непосредственно из штаба в Нортвуде. По словам Дженкинса, у подразделения будут реальные военные планы и глубокая интеграция для отпора.

В ближайшие два года вместе с традиционными экипажными суднами начнут курсировать большие морские дроны – безэкипажные корабли сопровождения. Этот шаг призван оперативно повысить боеспособность флота в условиях ограниченных ресурсов, анонсировал Дженкинс.

Следует отметить, что Объединенные экспедиционные силы (JEF) – это военно-политическая коалиция во главе с Великобританией. Ее создали в 2014 году в ответ на российскую оккупацию Крыма.

Главная задача этих сил – обеспечить мгновенную реакцию на угрозы до того, как официально активируют статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.