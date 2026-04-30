Велика Британія планує створити з дев’ятьма європейськими країнами нове об’єднання військово-морських сил, щоб стримувати ймовірні російські загрози з моря.

Про це заявив очільник Королівського військово-морського флоту Великої Британії, генерал Гвін Дженкінс, повідомляє The Guardian.

Нове об’єднання військово-морських сил

За словами Дженкінса, 10 країн-членів Об’єднаних експедиційних сил (JEF) підписали заяву про наміри створити багатонаціональні морські сили. За його словами, вони діятимуть як доповнення до НАТО.

На його думку, це допоможе стримувати майбутні російські загрози з боку відкритого морського кордону з північного напрямку.

До складу нового об’єднання доєднаються Велика Британія, Нідерланди, всі п’ять країн Північної Європи (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція) та три країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія).

Крім цього, уряд Канади розглядає можливість долучитися до нового об’єднання військово-морських сил.

Як зазначив Дженкінс, попри кризу, яка триває на Близькому Сході, де Ормузька протока залишається закритою через війну в Ірані, Росія залишається найсерйознішою загрозою для безпеки Європи.

Він розповів, що за останні два роки кількість російських вторгнень в європейські води зросла майже на третину. Командувач додав, що Велика Британія має відкритий морський кордон із Росією.

Новими морськими силами, призначеними для негайного вступу в бій, керуватимуть безпосередньо зі штабу в Нортвуді. За словами Дженкінса, підрозділ матиме реальні військові плани та глибоку інтеграцію для відсічі.

Протягом найближчих двох років разом із традиційними екіпажними суднами почнуть курсувати великі морські дрони – безекіпажні кораблі супроводу. Цей крок покликаний оперативно підвищити боєздатність флоту в умовах обмежених ресурсів, анонсував Дженкінс.

Варто зазначити, що Об’єднані експедиційні сили (JEF) – це військово-політична коаліція на чолі з Великою Британією. Її створили у 2014 році у відповідь на російську окупацію Криму.

Головне завдання цих сил – забезпечити миттєву реакцію на загрози ще до того, як офіційно активують статтю 5 договору НАТО про колективну оборону.

