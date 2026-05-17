Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас не має намірів претендувати на посаду президента Естонії.

Про це повідомляє естонська громадська телерадіомовна компанія Eesti Rahvusringhääling.

Каллас про можливість балотуватися в президенти

За словами Каллас, яка зараз є високим представником Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки, вона абсолютно точно не та людина, яка підійшла б на посаду президента Естонії.

Однак Каллас також зазначила, що все ж таки задумується про те, які варіанти можна було б розглянути, якби вона не обіймала свою нинішню посаду.

Як стверджує Каллас, її робочі дні зараз є дуже довгими та часто включають поїздки до кількох країн.

– Це цікаво, але періодично потрібно знаходити час, щоб перевести дух. Повинна зізнатися, що, коли люди говорять: у тебе стільки довгих перельотів, я думаю про те, що ці місця не займають нові папки. Я можу почитати книгу, коли всі робочі справи зроблені, тапобути наодинці зі своїми думками, – сказала вона.

Каллас наголосила, що головними темами на порядку денному залишаються війна Росії проти України, а тепер ще й на Близькому Сході. Вона стверджує, що це питання, якими доводиться займатися щодня.

Водночас віцепрезидентка Єврокомісії вважає, що зараз російський диктатор Володимир Путін перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли раніше.

На її думку, Україна у військовому плані просувається вперед, а економіка Росії перебуває у поганому стані.

Також Москва не може отримати капітал для подальшого розвитку військової економіки та фінансування війни. Війни закінчуються тоді, коли в агресора закінчуються гроші, стверджує Каллас.

