Каллас заявила, що не планує балотуватися в президенти Естонії
- Кая Каллас заявила, що абсолютно точно не планує претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає себе невідповідною особою для цієї ролі.
- Вона наголосила, що її робочий графік залишається вкрай напруженим через війни в Україні та на Близькому Сході, проте російський диктатор Володимир Путін наразі перебуває у значно слабшому становищі.
Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас не має намірів претендувати на посаду президента Естонії.
Про це повідомляє естонська громадська телерадіомовна компанія Eesti Rahvusringhääling.
Каллас про можливість балотуватися в президенти
За словами Каллас, яка зараз є високим представником Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки, вона абсолютно точно не та людина, яка підійшла б на посаду президента Естонії.
Однак Каллас також зазначила, що все ж таки задумується про те, які варіанти можна було б розглянути, якби вона не обіймала свою нинішню посаду.
Як стверджує Каллас, її робочі дні зараз є дуже довгими та часто включають поїздки до кількох країн.
– Це цікаво, але періодично потрібно знаходити час, щоб перевести дух. Повинна зізнатися, що, коли люди говорять: у тебе стільки довгих перельотів, я думаю про те, що ці місця не займають нові папки. Я можу почитати книгу, коли всі робочі справи зроблені, тапобути наодинці зі своїми думками, – сказала вона.
Каллас наголосила, що головними темами на порядку денному залишаються війна Росії проти України, а тепер ще й на Близькому Сході. Вона стверджує, що це питання, якими доводиться займатися щодня.
Водночас віцепрезидентка Єврокомісії вважає, що зараз російський диктатор Володимир Путін перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли раніше.
На її думку, Україна у військовому плані просувається вперед, а економіка Росії перебуває у поганому стані.
Також Москва не може отримати капітал для подальшого розвитку військової економіки та фінансування війни. Війни закінчуються тоді, коли в агресора закінчуються гроші, стверджує Каллас.