Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив своїм близьким, що ухвалив рішення піти у відставку з посади, але він має наміри зробити це на своїх умовах.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на власні джерела.

Чи справді Стармер піде у відставку

Як стверджується, Кір Стармер повідомив близьким друзям про намір піти у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії та визначив чіткий графік свого звільнення.

– Кір розуміє політичну реальність. Він розуміє, що нинішній хаос нестерпний. Він просто хоче мати можливість зробити це гідно та у спосіб, який він сам обере. Він складе графік, – стверджує член британського Кабінету міністрів.

За словами іншого джерела в Кабінеті міністрів, досі незрозуміло, коли саме прем’єр-міністр Великої Британії зробить заяву про своє звільнення.

Деякі високопоставлені союзники Стармера закликали його утриматися від будь-яких заяв, поки не отримають перші дані опитувань та агітацій з додаткових виборів у Мейкерфілді.

Проте одне із джерел в кабінеті британського прем’єра стверджує, що Стармер не збирається ризикувати, чекаючи на результати додаткових виборів. На його думку, це було б занадто великим особистим приниженням.

– Якщо він чекатиме, а потім переможе Бернем, це виглядатиме так, ніби він витіснив його з посади, – сказав співрозмовник.

