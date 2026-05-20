Після звинувачень та погроз з боку Росії Латвія викликала тимчасового повіреного РФ та вручила йому офіційну ноту протесту.

Це пов’язано з черговими заявами про нібито використання Україною латвійської території для атак на РФ, пише видання LSM.lv.

Чому Латвія викликала російського дипломата

Зазначається, що до МЗС Латвії викликали тимчасового повіреного Росії та висловили йому категоричний протест у зв’язку із заявою російської СВР, “що була заснована на брехливих заявах, що вчергове лунали від Росії”.

Зараз дивляться

Дипломату повідомили, що Рига неодноразово наголошувала і публічно, і через дипломатичні канали, що не надавала дозволу використовувати свій повітряний простір і територію для завдання ударів по території Росії, однак російська сторона продовжує повторювати фейкову інформацію та вдається до ескалаційних заяв.

– Росія вже кілька тижнів висловлює повну брехню про те, що країни Балтії та Фінляндія надають свій повітряний простір для українських атак. Це неправда, – наголосила міністерка закордонних справ Литви Байба Браже.

Нагадаємо, у МЗС відреагували на звинувачення України в підготовці атак проти Росії з території Латвії. Українські дипломати називають російські твердження черговою дезінформаційною кампанією.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.