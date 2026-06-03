Новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром ухвалив рішення зняти вето на виплату компенсацій країнам Європейського Союзу за військову допомогу Україні. Йдеться про механізм, який передбачає відшкодування державам ЄС частини витрат за зброю, передану Україні.

Про це пише Politico.

Розблокування €40 млрд компенсації: що відомо

Зазначається, що цим рішенням Будапешт фактично припинив дворічну блокаду, яку раніше підтримував колишній прем’єр-міністр Віктор Орбан. У результаті розморожено понад €40 мільярдів євро в межах європейського механізму фінансування оборонної допомоги.

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Про зміну позиції Угорщини на засіданні Комітету з питань політики та безпеки ЄС повідомив угорський посол. Інформацію підтвердили виданню одразу шість дипломатичних джерел.

Рішення Будапешта дозволяє негайно вивільнити близько €6,6 мільярда компенсацій для країн-донорів, які передавали Україні озброєння зі своїх національних запасів.

Серед держав, які найбільше виступали проти блокування виплат, називають Німеччину та Нідерланди.

Зауважимо, що компенсації здійснюються через Європейський фонд миру (EPF) – механізм ЄС, який відшкодовує країнам близько 40% вартості озброєння, переданого Україні з їхніх власних арсеналів.

Після зняття вето держави ЄС отримують можливість або повернути кошти до національних бюджетів, або спрямувати їх на нові пакети військової допомоги для України.

Очікується, що міністри оборони країн ЄС на найближчій зустрічі на Кіпрі ухвалять рішення щодо подальшого використання розблокованих коштів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже закликав європейських партнерів спрямувати розблоковані кошти на посилення обороноздатності України, зокрема на закупівлю додаткових систем Patriot та ракет до них.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським після узгодження питань щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

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