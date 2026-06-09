Болгарія припиняє постачання зброї Україні: міністр оборони назвав причину
- Болгарія не планує нових поставок зброї Україні, заявив міністр оборони Дімітар Стоянов.
- У Софії вважають, що війну Росії проти України неможливо завершити на полі бою і закликають до переговорів.
Болгарія вирішила більше не постачати зброю Україні, адже ця війна має бути вирішена дипломатичним шляхом, а не на полі бою.
Таку заяву зробив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов.
Болгарія змінила позицію щодо війни в Україні: що відомо
Дімітар Стоянов наголосив, що Болгарія бачить позиційну війну на полі бою в Україні, тож, на їхню думку, скільки б озброєння не накопичувалося, єдине, чого досягають сторони – це втрат людських життів.
Він закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів та “шукати справедливого миру, який має бути визначений двома сторонами, що беруть участь у конфлікті”.
Стоянов уточнив, що роль ЄС “звісно, надзвичайно важлива”, однак “було б важко відвести цю роль посереднику з тієї простої причини, що Європейський Союз також допомагав Україні в її зусиллях у цій війні”.
– Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї, тому ми не передбачаємо надання більшої кількості зброї українській армії, – підсумував міністр.
Зауважимо, що Стоянов входить до уряду на чолі з прем’єр-міністром Руменом Радєвим, який, перебуваючи на посаді протягом останнього місяця, мало говорив про Україну, наслідуючи попередній досвід Радева під час президентства, коли він виступав проти військово-технічної допомоги Україні та закликав до “дипломатичного вирішення”.
18 травня 2026 року, виступаючи після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, Радев висловився на цю тему лише після того, як його запитав про це журналіст.
– Настав час для дипломатії, бо ця тривала війна виснажує всі залучені сторони та підтримує її, – заявляв Радев.
Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський і прем’єр Болгарії Андрій Гюров підписали десятирічну безпекову угоду між Києвом та Софією.
Документ передбачав продовження військової підтримки України, спільне виробництво зброї, зокрема дронів, а також співпрацю в енергетиці.
Джерело: BTA, The Sofia Globe