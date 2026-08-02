Через рекордно низький рівень води в Дунаї Румунія провела контрольований підрив скелі, щоб спрямувати більше води до атомної електростанції у Чернаводі.

Критична посуха вже впливає на енергетику та судноплавство в кількох країнах регіону, пише Digi24.

Навіщо підірвали скелю на Дунаї

За даними румунського телеканалу, контрольований вибух відбувся в районі рукава Бала. Він став підготовчим етапом масштабнішої операції зі зміни напрямку течії води.

Зараз дивляться

За інформацією місцевої влади, через особливості рельєфу значна частина води нині спрямовується до рукава Бала, тоді як до Старого Дунаю, звідки здійснюється водозабір для Чернаводської АЕС, її надходить недостатньо.

Після підриву влада планує встановити чотири баржі, завантажені приблизно 500 тоннами каміння. Вони мають змінити напрямок течії та збільшити обсяг води, що надходитиме до каналу живлення електростанції.

Паралельно річкова адміністрація проводить днопоглиблювальні роботи. Водночас в Агентстві водних ресурсів Румунії попередили, що операція є технічно складною і не гарантує повного вирішення проблеми.

На реалізацію екстрених заходів уряд країни виділив 7 млн леїв (близько 68,5 млн гривень, – Ред.)

Кризу спричинила тривала посуха. На вході до дельти Дунаю стік води становить лише 1 590 кубометрів за секунду, тоді як середній багаторічний показник сягає 4 700 кубометрів за секунду.

Через різке падіння рівня води вже виникли серйозні труднощі із судноплавством. На окремих ділянках річки судна не можуть рухатися з повним завантаженням, а деякі баржі сіли на мілину.

Енергетична криза охоплює кілька країн

Наслідки обміління Дунаю відчувають і сусідні держави. Так, у Сербії на гідроелектростанції Залізні Ворота виробництво електроенергії скоротилося до приблизно 20-30% від максимальної потужності через критично низький приплив води.

В Угорщині ситуація ще складніша. Прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що через рекордно низький рівень Дунаю вперше за 44 роки експлуатації може повністю зупинитися атомна електростанція Пакш.

За його словами, протягом найближчих 24-72 годин країна ризикує втратити близько 2 000 МВт генерувальних потужностей.

На цьому тлі Міністерство енергетики Румунії вже розпочало консультації з великими промисловими підприємствами, закликаючи їх добровільно переносити енергоємне виробництво на денні години, щоб зменшити навантаження на енергосистему у вечірній пік.

За прогнозами гідрологів, рівень води в Дунаї продовжить знижуватися щонайменше протягом наступних двох тижнів. Це може ще більше ускладнити роботу енергетичних об’єктів і судноплавства в країнах дунайського регіону.

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що серпнева спека може збільшити споживання електроенергії.

Енергосистему готують до максимальних навантажень.

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