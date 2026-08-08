Вибух дрона в Болгарії прогремів 8 серпня поблизу міжнародного газопроводу неподалік від кордону з Румунією. Постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.

Про це повідомляє АР.

Що відомо про вибух дрона в Болгарії

Зазначається, що безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії та впав на соняшникове поле в районі Генерал-Тошево. Вибух стався приблизно за 100 метрів від румунсько-болгарського кордону.

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За словами болгарського прем’єр-міністра Румена Радева, дрон вибухнув неподалік від газової інфраструктури. Він перебував приблизно за 200 метрів від румунської компресорної станції та за 1 км від болгарської компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

Район вибуху оточили. За попередніми даними, жертв немає, будівлі та газова інфраструктура не пошкоджені.

Радев зазначив, що безпілотник під час польоту не вдалося виявити або ідентифікувати ані в румунському, ані в болгарському повітряному просторі.

Що кажуть в міноборони Болгарії

Спочатку болгарська влада не могла встановити походження безпілотника, однак після аналізу уламків Міністерство оборони країни заявило, що дрон, найімовірніше, був типу Maya.

За даними болгарського відомства, такі дрони-приманки широко використовують Сили оборони України.

– Наразі немає підстав вважати, що інцидент був навмисним, – заявило болгарське Міністерство оборони, яке цитує місцеве видання The Sofia Globe.

Болгарський міністр оборони Дімітар Стоянов також заявив, що з огляду на силу вибуху та кількість диму безпілотник міг перевозити значну кількість вибухової речовини.

За його словами, невеликі дрони складно виявляти, особливо якщо вони летять на низькій висоті.

Після інциденту Болгарія вирішила посилити спостереження за повітряним простором поблизу кордону з Румунією.

За словами Радева, засоби виявлення та протидії безпілотникам прикордонної поліції передислокують із району кордону з Туреччиною.

Болгарська влада також планує винести питання інциденту на засідання Північноатлантичної ради наступного тижня.

Радев повідомив, що Болгарія, Румунія та Польща мають поінформувати союзників про останні випадки, пов’язані з безпілотниками та ракетами на території країн НАТО.

Що кажуть в Україні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ підтримує контакт із болгарською стороною для встановлення всіх обставин інциденту.

– Точно можемо сказати, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії, – цитує Тихого Інтерфакс-Україна.

Тихий наголосив, що Україна готова до взаємодії з Болгарією для встановлення технічних деталей.

Водночас речник МЗС заявив, що першопричиною подібних інцидентів є війна Росії проти України, яка створює загрози не лише для українців, а й для інших країн регіону.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Росія може спробувати перевірити готовність НАТО ще до завершення війни проти України.

За оцінкою США, потенційні провокації можуть відбутися в період від осені 2026 року до 2029 року, а найбільш уразливими напрямками вважають країни Балтії та Польщу.

Раніше повідомлялося, що британська розвідка попереджає про можливу пряму провокацію Путіна проти Великої Британії та союзників НАТО найближчими місяцями.

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