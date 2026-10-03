Утром 3 октября, во время массированного обстрела Украины российские средства воздушного нападения массово нарушили воздушное пространство Республики Молдова. Всего зафиксировано шесть несанкционированных полетов, а в четырех районах страны раздались взрывы, после чего обнаружены обломки ракет и беспилотников.

Об этом сообщают TV8.md, Полиция Молдовы, Министерство обороны страны и президент Майя Санду.

Дроны РФ залетели в Молдову: какие последствия

По данным Генерального инспектората полиции и Министерства обороны, между 07:45 и 08:00 воздушное пространство Молдовы пересекали пять беспилотных летательных аппаратов — ракеты (в частности, Бандероль) и беспилотники.

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Они взорвались на территории страны, что повлекло разрушения. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Падения и взрывы зафиксированы в четырех районах:

Кеушанский (Каушанский) район: первые сигналы поступили в 07:50 по местному времени. На окраине города Каушены произошел взрыв с густым дымом (местонахождение дрона установили в 08:15). Еще один взрыв прогремел в 08:24 на окраине села Константиновка (местопребывание установили в 09:15).

Штефан-Водский район: в 07:53 по местному времени произошел взрыв на окраине села Крокмаз (локализован в 08:20). Беспилотник упал на территории виноградников рядом с сельскохозяйственным объектом, где взрывной волной выбило стекла в здании и повлекло за собой пожар сухой травы.

Новоаненский (Анений-Ной) район: в 08:00 по местному времени произошел взрыв на окраине села Пухачены (обломки нашли в 08:30 между деревнями Делакеу и Пугачены).

Хинчештский район: в 08:03 по местному времени взрыв произошел на окраине села Дубовка (Дубровка), местонахождение объекта обнаружили в 08:40.

По данным Службы воздушных операций Национальной армии Молдовы, системы наблюдения обнаружили шесть несанкционированных полетов.

Кроме пяти взорвавшихся на земле целей (трех ракет и двух беспилотников), в 08:04 был обнаружен еще один объект. Он зашел в воздушное пространство со стороны Удобного (Одесская область, Украина) в направлении Паланки, а уже в 08:05 покинул его в направлении Беляевки.

Правоохранители призывают местных жителей избегать участков, где произошли взрывы, не приближаться к подозрительным предметам и немедленно звонить по телефону 112.

Реакция президентки Санду на дроны РФ в Молдове

Президент Молдовы Мая Санду решительно осуждает очередной акт российской агрессии, отметив прямую угрозу безопасности всей Европы.

— Я осуждаю нападение России на Украину в это утро. Ее война опасно достигает Молдовы. Пять российских видов оружия воздушного нападения, включая ракеты Бандероль и беспилотники, нарушили воздушное пространство и взорвались на нашей земле. Москва подвергает опасности жизнь по всей Европе и должна быть остановлена, — подчеркнула Санду.

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