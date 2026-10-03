Вранці 3 жовтня під час масованого обстрілу України російські засоби повітряного нападу масово порушили повітряний простір Республіки Молдова. Загалом зафіксовано шість несанкціонованих польотів, а у чотирьох районах країни пролунали вибухи, після чого виявлено уламки ракет і безпілотників.

Про це повідомляють TV8.md, Поліція Молдови, Міністерство оборони країни та президентка Майя Санду.

Дрони РФ залетіли до Молдови: які наслідки

За даними Генерального інспекторату поліції та Міністерства оборони, між 07:45 та 08:00 повітряний простір Молдови перетинали п’ять безпілотних літальних апаратів — ракети (зокрема, типу Бандероль) та безпілотники.

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Вони вибухнули на території країни, спричинивши руйнування. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Падіння та вибухи зафіксовано у чотирьох районах:

Кеушанський (Каушанський) район: перші сигнали надійшли о 07:50 за місцевим часом. На околиці міста Каушени стався вибух із густим димом (місцеперебування дрона встановили о 08:15). Ще один вибух пролунав о 08:24 на околиці села Константинівка (місцеперебування встановили о 09:15).

Штефан-Водський район: о 07:53 за місцевим часом стався вибух на околиці села Крокмаз (локалізовано о 08:20). Безпілотник впав на території виноградників поряд із сільськогосподарським об’єктом, де вибуховою хвилею вибило шибки в будівлі та спричинило пожежу сухої трави.

Новоаненський (Аненій-Ной) район: о 08:00 за місцевим часом пролунав вибух на околиці села Пухачени (уламки знайшли о 08:30 між селамо Делакеу та Пугачени).

Хинчештський район: о 08:03 вибух стався на околиці села Дубівка (Дубрівка), місцеперебування об’єкта виявили о 08:40.

За даними Служби повітряних операцій Національної армії Молдови, системи спостереження загалом виявили шість несанкціонованих польотів.

Окрім п’яти цілей (трьох ракет та двох безпілотників), які вибухнули на землі, о 08:04 було виявлено ще один об’єкт. Він зайшов у повітряний простір з боку Удобного (Одеська область, Україна) в напрямку Паланки, а вже о 08:05 покинув його в напрямку Біляївки.

Правоохоронці закликáють місцевих жителів уникати ділянок, де сталися вибухи, не наближатися до підозрілих предметів і негайно телефонувати за номером 112.

Реакція президентки Санду на дрони РФ у Молдові

Президентка Молдови Мая Санду рішуче засуджує черговий акт російської агресії, наголосивши на прямій загрозі безпеці всієї Європи.

— Я засуджую напад Росії на Україну цього ранку. Її війна небезпечно досягає Молдови. П’ять російських видів зброї повітряного нападу, включаючи ракети Бандероль та безпілотники, порушили повітряний простір та вибухнули на нашій землі. Москва наражає на небезпеку життя по всій Європі та має бути зупинена, — наголосила Санду.

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