Великобритания ввела новые санкции против РФ: под ударом теневой флот и СлавнефтьДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Великобритания объявила новый пакет санкций против РФ. Ограничения охватили судна российского теневого флота и другое.
- После включения компании Славнефть Великобритания стала первой страной в мире, наложившей ограничения на всех 10 крупнейших производителей нефти в России.
Великобритания ввела новый пакет санкций против российского энергетического сектора, охватив судна теневого флота, угольные компании и компанию Славнефть. Благодаря этому Лондон первым в мире наложил ограничения на все 10 крупнейших нефтепроизводителей России.
Об этом говорится в сообщении британского правительства 12 ноября.
Великобритания ввела новые санкции против РФ
Согласно сообщению, новый пакет санкций Великобритании нацелен на ключевые элементы энергетической отрасли России.
В частности, речь идет о суднах российского теневого флота, привлеченных в перевозке нефти и сжиженного природного газа, крупных угольных компаниях РФ, арктическом нефтегазовом проекте Восток Ойл, принадлежащем компании Роснефть, а также нефтяной компании Славнефть.
Именно включение Славнефти в санкционный список сделало Великобританию первой страной в мире, введшей ограничения против всех 10 ведущих нефтепроизводителей РФ.
В правительстве Великобритании подчеркнули, что ограничения охватывают почти все звенья получения доходов от российской нефти и газа — от добывающих предприятий и торговых сетей до цепей снабжения и танкеров.
Главная цель этих шагов — избавить Кремль от доходов от экспорта энергоносителей, которые направляют на финансирование полномасштабной войны против Украины.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объяснил, что санкционное давление должно усиливаться параллельно с дипломатическими усилиями, чтобы вынудить Москву прекратить боевые действия.
— Мирные переговоры по Украине продвинулись вперед, но сейчас не время для самоуспокоения. Мы должны продолжать усиливать давление на Россию, чтобы она согласилась на полное и немедленное прекращение огня, — заявил он.
Кроме того, Бернем планирует провести совместную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Стороны обсудят итоги недавних переговоров в Абу-Даби, последующие дипломатические шаги и предоставление Украине юридически обязывающих гарантий безопасности.