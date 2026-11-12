Великобритания ввела новый пакет санкций против российского энергетического сектора, охватив судна теневого флота, угольные компании и компанию Славнефть. Благодаря этому Лондон первым в мире наложил ограничения на все 10 крупнейших нефтепроизводителей России.

Об этом говорится в сообщении британского правительства 12 ноября.

Великобритания ввела новые санкции против РФ

Согласно сообщению, новый пакет санкций Великобритании нацелен на ключевые элементы энергетической отрасли России.

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В частности, речь идет о суднах российского теневого флота, привлеченных в перевозке нефти и сжиженного природного газа, крупных угольных компаниях РФ, арктическом нефтегазовом проекте Восток Ойл, принадлежащем компании Роснефть, а также нефтяной компании Славнефть.

Именно включение Славнефти в санкционный список сделало Великобританию первой страной в мире, введшей ограничения против всех 10 ведущих нефтепроизводителей РФ.

В правительстве Великобритании подчеркнули, что ограничения охватывают почти все звенья получения доходов от российской нефти и газа — от добывающих предприятий и торговых сетей до цепей снабжения и танкеров.

Главная цель этих шагов — избавить Кремль от доходов от экспорта энергоносителей, которые направляют на финансирование полномасштабной войны против Украины.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объяснил, что санкционное давление должно усиливаться параллельно с дипломатическими усилиями, чтобы вынудить Москву прекратить боевые действия.

— Мирные переговоры по Украине продвинулись вперед, но сейчас не время для самоуспокоения. Мы должны продолжать усиливать давление на Россию, чтобы она согласилась на полное и немедленное прекращение огня, — заявил он.

Кроме того, Бернем планирует провести совместную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Стороны обсудят итоги недавних переговоров в Абу-Даби, последующие дипломатические шаги и предоставление Украине юридически обязывающих гарантий безопасности.

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