Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектору, охопивши судна тіньового флоту, вугільні компанії та компанію Славнафта. Завдяки цьому Лондон першим у світі наклав обмеження на всі 10 найбільших нафтовиробників Росії.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду 12 листопада.

Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ

Згідно із повідомленням, новий пакет санкцій Великої Британії націлений на ключові елементи енергетичної галузі Росії.

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Зокрема, йдеться про судна російського тіньового флоту, залучені в перевезенні нафти та скрапленого природного газу, великі вугільні компанії РФ, арктичний нафтогазовий проєкт Восток Ойл, який належить компанії Роснафта, а також нафтову компанію Славнафта.

Саме включення Славнафти до санкційного списку зробило Велику Британію першою країною у світі, яка запровадила обмеження проти всіх 10 провідних нафтовиробників РФ.

В уряді Британії наголосили, що обмеження охоплюють майже всі ланки отримання прибутків від російської нафти та газу — від видобувних підприємств і торговельних мереж до ланцюгів постачання та танкерів.

Головна мета цих кроків — позбавити Кремль доходів від експорту енергоносіїв, які спрямовують на фінансування повномасштабної війни проти України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем пояснив, що санкційний тиск має посилюватися паралельно з дипломатичними зусиллями, щоб змусити Москву припинити бойові дії.

— Мирні переговори щодо України просунулися вперед, але зараз не час для самозаспокоєння. Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб вона погодилася на повне та негайне припинення вогню, — заявив він.

Окрім цього, Бернем планує провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Сторони обговорять підсумки нещодавніх переговорів в Абу-Дабі, наступні дипломатичні кроки та надання Україні юридично зобов’язувальних гарантій безпеки.

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