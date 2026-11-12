В Кремле завершилась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По итогам разговора спецпредставители главы Белого дома Дональда Трампа пообещали передать детали переговоров президенту Украины Владимиру Зеленскому. В то же время Путин в очередной раз озвучил ряд ультимативных требований по Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

Уиткофф, Кушнер и Путин встретились в Москве: какие итоги

С российской стороны в переговорах, кроме самого кремлевского диктатора, приняли участие его помощник Юрий Ушаков, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и глава Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ Владимир Мединский.

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Уиткофф положительно оценил предварительный раунд переговоров в Абу-Даби и отметил работу сторон. По его словам, контакты в Абу-Даби прошли в позитивной обстановке, а делегации Украины и России работали эффективно.

По мнению спецпредставителя президента США, договоренность о будущем обмене пленными свидетельствует о прогрессе в урегулировании. Он добавил, что европейские представители в Абу-Даби прямо за столом переговоров не сидели, однако их проинформировали о ходе трехсторонних контактов.

Кроме того, Уиткофф сообщил, что передаст Зеленскому информацию о результатах сегодняшних переговоров с Путиным.

Встреча в Кремле: какие требования снова выдвинул Путин

Во время встречи в Кремле Путин попросил передать благодарность американскому президенту Трампу за организацию контактов между Россией и Украиной, однако повторил ряд ультимативных требований Кремля, которые уже не раз отвергал Киев.

Диктатор заявил, что для России существует только одна линия разграничения с Украиной – это “линия госграницы”, обвинив украинскую сторону в том, что она якобы нарушает “тему серых зон”.

Также Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Олешков, утверждая, что РФ якобы контролирует город и готова обеспечить безопасность миссии. По его словам, России понадобится пять суток на разминирование территории возле Константиновки, а работу над организацией он предложил поручить омбудсменам РФ и Украины.

Кремлевский диктатор в очередной раз назвал присутствие иностранных войск в Украине неприемлемым, пригрозив, что они якобы угрожают нацбезопасности РФ и будут рассматриваться как “законная цель”.

Путин заявил, что хотел бы “вечного мира в Украине”, но пригрозил, что США должны поработать с европейцами, чтобы те определились, чего именно они хотят: “мира или войны”.

В четверг, 12 ноября, специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

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