За словами експерта, вихід з інвестиціями на іноземні ринки можливий тільки у випадку впевненості бізнесу в якісному продукті.

Україна інвестувала в акціонерний капітал іноземних компаній $6,3 мільярда. Про це свідчать дані Держстату.

При цьому за останні 5 років спостерігається скорочення інвестицій за кордон. Пов’язано це з погіршенням макроекономічної ситуації в країні. Варто також відзначити, що 95% інвестицій з України припадає на Кіпр. Серед галузей, які реально інвестують кошти за кордон, – це харчові компанії, агрокомпанії і компанії гірничопромислового комплексу. Про це повідомили в ефірі телеканалу 112 Україна.

За словами економічного експерта Бориса Кушнірука, вихід українських компаній на ринки інших країн та інвестування за рубіж – це позитивний момент в оцінці українського бізнесу.

– Сам факт того, що великий бізнес, а ми вважаємо, що йдеться про дуже великий бізнес, розширює свій вплив і виходить на ринки західних країн, у цьому нічого поганого немає. Це насправді говорить про те, що вони достатньо потужні для того, щоб мати можливість розширювати свій вплив і свої можливості, – повідомив Кушнірук.

За словами експерта, вихід з інвестиціями на іноземні ринки можливий тільки у випадку впевненості бізнесу в якісному продукті.

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– Ще один вид інвестицій, коли купуються певні сировинні можливості. Наприклад, як Метінвест купував у Сполучених Штатах і в Європі. Тому тут є й інший варіант, коли закуповується там виробництво, можна туди поставляти напівфабрикати і там переробляти або, навпаки, закуповувати сировину. Вугілля, наприклад, вони там закуповують коксівне вугілля і везуть його в Україну, – заявив експерт.

До слова, Петро Порошенко заявив, що американські компанії готові збільшувати інвестиції в Україну як результат відчутних реформ протягом останніх років.