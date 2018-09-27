Депутаты Киевского горсовета на пленарном заседании приняли решение об ограничении продажи алкогольных напитков ночью – с 23.00 до 10.00.

Соответствующее решение поддержали 77 столичных депутатов, сообщает пресс-слуба Киевсовета.

В частности, теперь с 23.00 до 10.00 запрещена торговля вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и магазинах.

Это правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства – кафе, бары, заведения общественного питания.

– Согласно документу, предполагается, что Департамент городского благоустройства КГГА получит функции контроля за предпринимателями, которые не будут выполнять установленные ограничения. На всех нарушителей ждут административные взыскания, – пояснил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

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Напомним, в апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева обязал горсовет отменить решение о запрете продажи алкогольных напитков с 23.00 до 10.00.

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