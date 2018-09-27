Депутати Київської міськради на пленарному засіданні ухвалили рішення про обмеження продажу алкогольних напоїв вночі – з 23.00 до 10.00.

Відповідне рішення підтримали 77 столичних депутатів, повідомляє прес-слуба Київради.

Зокрема, тепер з 23.00 до 10.00 заборонено торгівлю вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в МАФах і магазинах.

Це правило не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства – кафе, бари, заклади громадського харчування.

– Згідно з документом, передбачається, що Департамент міського благоустрою КМДА отримає функції контролю за підприємцями, які не виконуватимуть встановлені обмеження. На всіх порушників чекають адміністративні стягнення, – пояснив співавтор відповідного проекту рішення, депутат Київради Владислав Михайленко.

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Нагадаємо, у квітні 2017 року Господарський суд Києва зобов’язав міськраду скасувати рішення про заборону продажу алкогольних і слабоалкогольних напоїв із 23.00 до 10.00.

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