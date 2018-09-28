У загальному випадку для оформлення субсидії потрібні лише заява і декларація про доходи.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, відповідаючи на запитання про те, чи потрібно для оформлення субсидії додавати різноманітні довідки, передає прес-служба Мінсоцполітики.

– Довідки потрібні, якщо громадяни бажають оформити субсидію не на всіх зареєстрованих, а лише фактично проживаючих у помешканні осіб. Тоді до справи додаються документи з місця роботи в іншому місті, про навчання в іншому місті, про перебування на лікуванні, про постійне місце проживання з ЖЕКу, сільської чи селищної ради, – пояснив міністр.

Він також нагадав, що субсидію призначають на рік – від травня до травня наступного року.

При цьому розмір субсидії розраховують окремо на літо і зиму.

– Якщо допомогу уже призначено на новий рік (2018-2019 рр.), у жовтні їх розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично, без повторного звернення, – зауважив Рева.

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До слова, раніше у Мінсоцполітики пояснили, чому усна відмова у субсидії є незаконною.