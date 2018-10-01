Через планові ремонтні роботи систем водопостачання у деяких районах Києва з 2 по 6 жовтня не буде холодної води.

Про це повідомляє Київводоканал.

Зокрема, не буде води за наступними адресами:

2 жовтня з 8.00 до 6.00 3 жовтня – вул. Святошинська,1;

2 жовтня з 9.00 до 19.00 – вул. Гродненська, 27, 28, 29, 30, 32, 34;

3 жовтня з 8.30 до 20.00 – пр. Лобановського. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

3 жовтня з 8.00 до 8.00 4 жовтня – вул. Синоманська, Паровозна, пров. Паровозний, пров. Марганецький, пров. Маломарганецький, пров. Синоманський, вул. Довбуша, 3, 5, 7;

4 жовтня з 8.30 до 7.30 5 жовтня – вул. Дубового, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; вул. Попудренка, 4, 6, 2/8;

4 жовтня з 9.00 до 18.00 – Голосіївський пр.,106/2, 106/4; вул. Жуковського, 5;

4 жовтня з 9.00 до 21.00 – вул. Сквирська, 2/6, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 20/19, 22, 24, 26, 28, 30/22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/2; пров. Сквирський, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15; вул. Батумська, 4, 6, 8, 10, 7, 9;

5 жовтня з 20.00 до 9.00 6 жовтня – вул. Антонова, 39, 41, 43, 45, 47; вул. Мартиросяна, 22А, 26; вул. Ушинського, 13, 13А, 15;

5 жовтня з 21.00 до 8.00 6 жовтня – вул. Туманяна, 1; вул. Сверстюка, 4, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

6 жовтня з 8.00 до 18.00 – вул. Дмитрівська, 2, 96.

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Фото: Pixabay