Народний депутат Вадим Новинський очолив рух Партія миру.

– Дорогі друзі, в минулу п’ятницю відбулась велика рада всеукраїнського руху Партія миру. Були сформовані керівні органи організації, а мені була надана висока честь бути обраним главою руху, – повідомив Вадим Новинський на своїй сторінці в Facebook.

Політик зазначив, що за лічені місяці з того дня, як він з однодумцями ініціювали створення руху, яке об’єднало б усіх для досягнення миру на нашій землі, відгукнулися тисячі і тисячі українців по всій країні. Громадські організації, трудові колективи, навіть партії заявили про готовність об’єднуватися навколо цієї простої, зрозумілої і дуже важливої ​​мети.

– За ці місяці у нашого руху з’явилися сотні осередків практично в кожному регіоні країни, створено 22 обласних організації, і кожен день з’являються наші нові підрозділи.

На його думку, ідея миру об’єднує людей самих різних політичних поглядів, різного віку і соціального статусу. І зараз вона є по-справжньому націєтворчою.

– Вважаю, що саме на всеосяжній ідеї миру – миру в серці кожного українця, миру між українцями, миру без війн і конфліктів – ми зможемо побудувати нову, успішну, щасливу Україну.

Нагадаємо, що за останніми даними соціологічної групи Рейтинг (25 вересня) на питання про сфери, в яких найбільші очікування першочергових змін від майбутнього президента України, 66% українців відзначає, що бажають завершення війни на Донбасі. 49% хочуть бачити посилення боротьби з корупцією, а 34% – підвищення соціальних стандартів. Крім того, 73% опитаних вважають, що країна зараз рухається в неправильному напрямку.

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Війну на Донбасі вважають проблемою номер 1 і 60% опитаних, згідно з дослідженням про соціально-політичну ситуацію в країні, яке було презентовано в Києві 14 вересня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).