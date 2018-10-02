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Убийство Захарченко: почему версия так называемого следствия “ДНР” не совпадает с реальностью

Через 5 дней после убийства главаря донецких сепаратистов на сайте так называемого МВД квазиреспублики появляется информация о двух подозреваемых. Седых мужчин якобы зафиксировали камеры наблюдения донецкого кафе Сепар. Незадолго до взрыва. Но уже через несколько дней эта информация исчезает с сайта. А московские медиа рассказывают о блестящей спецоперации республиканских силовиков.

И на первый план выходит так называемый агент Легионер. На видео задержанный признается, что причастен к ликвидации Захарченко. Но правда ли это? Мужчину действительно зовут Александр Погорелов. Ему 40 лет и он уроженец Донецка. Из собственных источников нам стало известно, что так называемый Легионер действительно руководил легионом, но не подрывников, а сексапильных девушек.

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Все указывает, что на момент ликвидации Захарченко Погорелов уже 8 месяцев был заложником силовиков квазиреспублики. Получается так называемый Легионер настолько уникальный агент, что умудрился подорвать главаря из тюрьмы. Или все прозаичнее: в нужный момент сепаратисты вытащили его из подвала и назначили террористом.

Секретные спецслужбы, сверхмощная, дорогая взрывчатка. Это могло быть крутым боевиком, если бы не одно но. Вторая диверсионная группа просто не могла работать по кафе Сепар. Заведение, в котором ликвидировали Захарченко, открылось, когда так называемый агент Легионер уже сидел в подвале.

К слову, Факты ICTV сообщали, что на видео с убийством Захарченко есть сам киллер.

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