Через 5 днів після вбивства ватажка донецьких сепаратистів на сайті так званого МВС квазіреспубліки з’являється інформація про двох підозрюваних. Сивих чоловіків нібито зафіксували камери спостереження донецького кафе Сепар. Незадовго до вибуху. Але вже за кілька днів ця інформація зникає з сайту. А московські медіа розповідають про блискучу спецоперацію республіканських силовиків.



І на перший план виходить так званий агент Легіонер. На відео затриманий зізнається, що причетний до ліквідації Захарченка. Але чи правда це? Чоловіка дійсно звати Олександр Погорєлов. Йому 40 років і він уродженець Донецька. З власних джерел нам стало відомо, що так званий Легіонер дійсно керував легіоном, але не підривників, а сексапільних дівчат.

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Усе вказує, що на момент ліквідації Захарченка Погорєлов вже 8 місяців був заручником силовиків квазіреспубліки. Виходить так званий Легіонер настільки унікальний агент, що примудрився підірвати ватажка із в’язниці. Або усе прозаїчніше: у потрібний момент сепаратисти витягнули його з підвалу і призначили терористом.

Секретні спецслужби, надпотужна, дорога вибухівка. Це могло бути крутим бойовиком, якби не одне але. Друга диверсійна група просто не могла працювати по кафе Сепар. Заклад, у якому ліквідували Захарченка, відкрився, коли так званий агент Легіонер вже сидів у підвалі.

К слову, Факти ICTV повідомляли, що на відео з убивством Захарченка є сам кіллер.